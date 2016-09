El pago con tarjeta de crédito se ha convertido en algo habitual tanto si se realiza a través de Internet como en los establecimientos donde nos alojemos.

Sin ninguna duda las ventajas que tienen estas tarjetas han sabido conquistar cada vez más usuarios. Empresas como Mastercard o Visa cotizan en bolsa con bastante buen resultado y las previsiones que se pueden hacer sobre su uso futuro no parece que introduzcan ninguna sombra en una brillante carrera.

Pago inmediato, comodidad o facilidad de uso son algunas de sus ventajas. Aunque la principal de todas y la más evidente sea convertir en innecesario salir con la cartera repleta de dinero.

Quienes afirman que utilizar una tarjeta de crédito es más seguro que llevar dinero encima suelen argumentar a favor de estos trocitos de plástico diciendo que si usted pierde, o le roban, su cartera siempre podrá llamar a su compañía para que le anulen la tarjeta pero si en esa cartera llevaba dinero lo puede dar perdido. Esto es completamente cierto.

Sin embargo el uso de tarjetas de crédito no siempre es seguro y esto es lo que vamos a poner en claro en este artículo.

En la prensa suelen aparecer con más frecuencia de la deseable noticias de personas a las que le sustrajeron dinero de sus cuentas a través de sus tarjetas de crédito. Por lo general las cantidades no suelen ser pequeñas aunque esto varía en función del delicuente, es decir, de su habilidad y sangre fría, y del dinero que almacenen dichas cuentas. Está claro que lo que no se puede esperar es ningún tipo de remordimientos en quienes se dedican a este tipo de delitos. Si consiguen los datos de su tarjeta sabrán hacer uso de ellos hasta el límite de sus posibilidades.

Lamentablemente la impunidad con la que operan muchos ladrones y estafadores, especialmente en Internet, alienta cada vez a más gente a cometer este tipo de delitos.

Es inconcebible que hoy día siga siendo Internet una selva sin ley, donde casi todo está permitido. ¿Cómo puede ser aceptable que personas que realizan ataques a servidores y causan pérdidas millonarias no terminen cumpliendo varios años de prisión?. Como siempre la Justicia va demasiado lenta y carece del dinamismo del que hace gala Internet.

Lo que queda claro es que a cada cual le toca proteger su tarjeta de crédito para evitar sorpresas muy desagradables, porque ver cómo los ahorros de varios años desaparecen como si fuesen humo, no creo que pueda ser del gusto de nadie.

¿Qué debemos hacer para trabajar con nuestras tarjetas de crédito con total seguridad y sin riesgos?

Alcanzar una seguridad del 100% es imposible pero acercarse tanto a esa cifra que se pueda calificar de insignificante el riesgo que se corre al utilizar tarjetas de crédito si es posible.

Veamos una serie de recomendaciones para el uso de tarjetas de crédito:

1. Si usted paga con tarjeta de crédito en un hotel u hostal no pierda de vista la tarjeta. No es cuestión de dudar de nadie, pero usted no puede, cada vez que paga con tarjeta, añadir un nuevo riesgo. Esto sería una irresponsabilidad total y absoluta. Como le digo no es cuestión de dudar del hotel, y menos aún cuando es una cadena hotelera que no tiene razón alguna de buscarse problemas, pero fíjese en una noticia publicada sobre los problemas que puede tener alguien que paga con tarjeta y la pierde de vista. Los recepcionistas apuntaban los números cuando los clientes se despistaban.

2. Si paga a través de Internet tenga en cuenta lo siguiente:

2.a. Jamás pague en un sitio en el que la gestión de su tarjeta la realice el propio hotel, es decir, que usted le envíe el número a través de Internet. Puede que le aseguren que todo se hace a través de un servidor seguro, y nadie duda de que sea así, pero ¿qué ocurrirá con su número cuando lo reciban? ¿dónde se almacenará? ¿quién o quienes tendrán acceso a los datos de su tarjeta?.

2.b. Si utiliza servicios seguros para el pago como pueden ser Paypal o las pasarelas creadas por varios bancos, compruebe que efectivamente esas páginas se corresponde con las que son propiedad de esas entidades. En su navegador puede verificar que el certificado de seguridad es el correcto.