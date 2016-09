Quienes visitan la ciudad de Córdoba con interés turístico suelen preferir para buscar alojamiento las zonas que puedan, en cierto modo, trasladarlos a un ambiente más propio de siglos pasados.

Esto, la verdad sea dicha, ya no es posible en casi ninguna ciudad. Las zonas de turistas que son las que conservan la mayor parte de los monumentos más destacados se han convertido en un mercadillo de souvenirs transformando el carácter original del lugar en otro que según parece ayuda a identificar con más facilidad las zonas que los turistas deben de visitar. ¿A qué turista no se le plantearían dudas sobre el interés cualquier monumento si cerca no hubiese alguna tienda de recuerdos?.

Córdoba también tiene este tipo de tiendas y también tiene calles repletas de turistas.

A pesar de todo los turistas siguen prefiriendo las zonas adjetivadas con su nombre que otras que hoy día identifican mucho más a los actuales y únicos habitantes de Córdoba.

Puede comprenderse también este interés puesto que las zonas modernas suelen crear confunsión ya que la arquitectura se ha homogeneizado internacionalmente conduciendo a ciudades muy parecidas entre si, sin un carácter propio salvo en los pequeños detalles.

En Córdoba la zona de la Judería suele ser una de las preferidas para buscar un hotel donde pasar unas vacaciones. Los alrededores de la Mezquita están bordados de carteles de hoteles, tanto de los que están allí como de los que estando cerca no quieren dejar pasar la oportunidad de que sepan de su existencia los turistas que por esas calles transitan.

Ninguno de los hoteles que bordean la Mezquita son de gran tamaño debido a que no hay espacio material en este entorno para crear alojamientos con gran número de habitaciones. Si lo que busca son hoteles modernos tampoco es ésta la mejor zona ya que este tipo de establecimientos prefieren contar con más espacio para satisfacer las preferencias de sus clientes. Sin embargo en torno de la Mezquita si que podrá encontrar hoteles de calidad y multitud de hostales y pensiones de variedad enorme en cuanto a su calidad, precio y servicios.

Si se fija en la fotografía que acompaña a este artículo podrá ver el cúmulo de carteles de hoteles y hostales que se han colocado en la calle del Corregidor Luis de la Cerda que se encuentra en un lateral de la Mezquita, en su zona más próxima al puente romano y al río Guadalquivir.

Desde la plaza del Puente que es donde comienza la calle Vallinas, que sigue en la calle del Corregidor Luis de la Cerda hasta la plaza del Potro hay decenas de pequeños hostales. Sólo necesita caminar por estas calles, pasando por la calle Lucano que es la anterior a la plaza del Potro para localizar el alojamiento que mejor se ajuste a sus preferencias.