Hay dos maneras de localizar un hotel en la ciudad a la que nos desplacemos: la primera es contactar directamente con cada uno de esos hoteles y la segunda es recurrir a los servicios de una central de reservas o agencia de viajes.

Ya que nos movemos a través de Internet para localizar esta información, sólo vamos a mencionar lo que a través de este medio podemos localizar.

Por adelantado no podemos saber si vamos a obtener mejores precios contactando directamente con el hotel o recurriendo a una central de reservas.

Hay ejemplos de sitios que aparecen como mucha frecuencia en los resultados de los buscadores que están haciendo su Agosto a costa de la vagancia (sea dicho con respeto) de los usuarios que no desean molestarse en buscar el sitio web del hotel, o su teléfono, para averiguar los precios que tienen. Carece de sentido pagar 10, 30 o 50 euros más por noche tan sólo por no querer perder unos minutos localizando mejores precios.

Por lo tanto nuestra recomendación para quien quiera encontrar los precios más baratos de hoteles sería:

– En primero lugar localizar un directorio en el que aparezca un listado de hoteles por ciudades y en el que tenga también la referencia del sitio web cada hotel. De esta manera podremos centrarnos en el destino que nos interesa y en unos pocos minutos podremos ver la oferta directa de los hoteles. Si hay alguno que nos interesa es mejor llamar por teléfono para confirmar precios porque en ocasiones se aplican descuentos que no aparecen reflejados en las webs.

– Una vez que tengamos varios candidatos directos buscaremos la oferta de hoteles en cualquier buscador. Sólo necesitamos escribir en el cuadro de búsqueda “hoteles en la ciudad que nos interese” para que aparezcan diez o veinte centrales de reservas. Revise la oferta de cada una de esos sitios porque la variación de precio de un mismo hotel puede ser notable.

Esta tarea no le habrá llevado más de 20 o 30 minutos y gracias a la cual tendrá habitación al precio más barato posible.

Tenga en cuenta que si sólo buscase las ofertas de las centrales de reservas probablemente si que podría encontrar un buen precio, y seguramente usted se quedaría con el mejor precio de todas ellas, pero esto no le garantiza que usted vaya a pagar por habitación y noche en esa ciudad un precio razonable.

No mencionaremos ni el nombre de las centrales de reservas, ni la ciudad, ni los hoteles, pero en una búsqueda real en agencias de reservas para una fecha muy turística el resultado fue el siguiente:

Un hotel de 3 estrellas en un lugar céntrico, al mejor precio posible, costaba 90 euros la noche en la central de reservas más barata, en la más cara costaba 120 euros.

En otro sitio que ofrecía alojamiento barato se podía encontrar un hotel de ligeras peores características por 60 euros la noche.

Pues bien, contactando directamente con un hotel de 2 estrellas de bastante buena presencia, situado en el centro, el precio obtenido fue de 49 euros la noche.

Si en lugar de una noche usted tuviese que alojarse durante seis días estaría pagando como diferencia de precio entre la mejor oferta de las centrales de reservas y un hotel al que puede contactar directamente un total de 225 euros.