El hotel está situado en la calle Puerta de la Carne, 2, en uno de los lugares turísticos de Sevilla que sin tener nada destacable acumulan más visitantes.

Lo de no tener nada destacable puede que no sea del todo cierto pero sin nos fijamos en el lugar, allí sólo hay restaurantes y bares. Es como un lugar de paso que queda cerca de los grandes sitios turísticos de Sevilla. Los Jardines de Murillo están a pocos metros, el Barrio de Santa Cruz se encuentra también muy cerca y por lo tanto andando unos 10 minutos se llega hasta la zona de la Catedral y la Giralda. En resumen, la Puerta de la Carne es un lugar para repostar energías y mirar a cierta distancia todo lo que se va a visitar o se acaba de visitar.



El hotel Puerta de Sevilla tiene en ese sentido un nombre acertado pues está en la zona de entrada del Barrio de Santa Cruz y por lo tanto puede ser un buen hotel para alojarse, en especial para quienes desean tener esa zona monumental cerca de su hotel.

Si consideramos el precio de sus habitaciones (una habitación sencilla se sitúa entre los 51 y 66 euros aproximadamente en temporada baja y media respectivamente, en temporada alta el precio se dispara de manera irracional como en el resto de hoteles de Sevilla) y los servicios y calidad del hotel, tendremos que concluir que es una buena elección para pasar unas vacaciones en Sevilla.

Las habitaciones están decoradas con buen gusto, al igual que el hotel, que sin ser muy grande si que utiliza su espacio de manera aceptable.

Aunque la calle de Puerta de la Carne es bulliciosa debido a los numerosos bares y restaurantes, en especial durante los meses de primavera y verano en los que la gente aprovecha para tomar copas y tapas hasta altas horas de la noche, el ruido en el interior de las habitaciones no llega a ser molesto. Incluso se diría que esa vida exterior resulta agradable aunque si usted prefiere el silencio absoluto entonces tal vez debería de elegir otro establecimiento, sin embargo tenga en cuenta que en este hotel el ruido es soportable y no molesto, salvo que tenga el balcón abierto. Si lo prefiere también puede elegir habitaciones interiores que son más tranquilas.

Entre los servicios del hotel cabe mencionar el aire acondionado en las habitaciones, la conexión wifi gratuita (se agradece ya que hay hoteles que cobran por este tipo de conexión a Internet), para los turistas americanos hay una pequeña y agradable sorpresa: conexión a 125 voltios para sistema americano, la televisión es de plasma y tiene conexión vía satélite y además en las habitaciones hay teléfono con línea directa.

Si viaja en coche y teniendo en cuenta que el aparcamiento en esta ciudad suele ser complicado agradecerá la existencia de un parking a muy pocos metros del hotel.

Las reservas las puede hacer desde el propio sitio web del hotel.