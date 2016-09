Para muchos turistas que visitan Córdoba siempre existe predilección por alojarse en un hotel que no esté demasiado lejos de la estación del AVE, que suele ser la puerta de entrada en la ciudad.

La Mezquita y la Judería se encuentran a una distancia respetable y de manera inevitable si se ha llegado en tren será necesario tomar un taxi. Además el tipo de hoteles que se encuentran en esa zona, debido a la escasez de espacio, no suele coincidir en exceso con la nueva línea de hoteles modernos y espaciosos.

El hotel Córdoba Center no es el que se encuentra más próximo a la estación de trenes (o de autobuses) ya que a muy pocos metros tenemos el hotel AC Córdoba, también de cuatro estrellas, sin embargo si es uno de los mayores y más modernos de esta zona. Desde luego hay más zonas donde se puede buscar alojamiento y no le van a faltar hoteles en Córdoba para reservar una habitación, sin embargo lo bueno que tiene esta zona es que se encuentra muy próxima a la estación del AVE y al centro comercial.



Para quienes salen de la estación buscando el hotel la primera sensación es de desorientación porque sabiendo que está cerca sólo pueden ver el hotel AC Córdoba que se encuentra poco más allá de una gran fuente, en la primera esquina de unos bloques de edificios. Más allá no aparece ningún otro hotel.

¿Dónde se encuentra entonces el hotel Córdoba Center?

Lo que tiene que hacer es caminar por la misma acera del hotel AC Córdoba tomando la Avenida de la Libertad. A su derecha comenzará a ver un pequeño parque y entre los árboles podrá localizar el edificio de la radio televisión andaluza. Una vez que sobrepase ese edificio, a muy pocos metros, se encuentra el hotel Córdoba Center. La distancia desde luego no justifica tomar un taxi salvo que usted vaya cargado con maletas muy pesadas. Al encontrarse en un entrante que deja paso a una pequeña explanada frente al hotel resulta imposible que usted lo pueda ver cuando sale de la estación de Renfe.

El hotel tiene una amplia recepción que se une a un bar y restaurante. El aspecto es de un hotel moderno sin demasiados lujos pero con una decoración atractiva.

Las habitaciones están bien distribuidas con el cuarto de baño a parte de la propia habitación. El detalle de separar en un compartimiento independiente, separado por una puerta de cristal, el inodoro, es también un detalle acertado. Sin embargo dentro del cuarto de baño, que tiene hilo musical, han cometido el error de construir una bañera con un borde tan elevado que resulta complicado salir de ella y poner los pies de nuevo en el suelo. A una persona con poca agilidad le resultará imposible bañarse o ducharse. El ruido exterior es inapreciable en las habitaciones y el ruido interior procedente del propio hotel tampoco resulta molesto.



El precio de las habitaciones del hotel Córdoba Center varían enormemente dependiendo de dónde se reserven y de la fecha elegida. En alguna empresa central de reservas podrá encontrar que el precio de una habitación doble puede pasar de 63 euros a más de 300 euros. Así que esté muy atento y no se confíe a la hora de hacer su reserva.