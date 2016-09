Si logra conseguir un buen precio para este hotel, lo cual no es demasiado complicado en algunas centrales de reservas, es una buena opción para su alojamiento en Granada.

El hotel es de cuatro estrellas y fue construido en el año 2004 con lo cual ya puede imaginar que sus instalaciones son bastante modernas.

El hotel se encuentra en la Avenida de América, un lugar que no le dirá nada si usted no conoce Granada, así que vamos a intentar darle algunas referencias.

Su situación no se puede considerar céntrica, pero tampoco es un hotel muy alejado del centro puesto que andando hasta la Catedral puede necesitar menos de media hora a un paso no demasiado rápido. Si para usted el centro es el Corte Inglés, gran almacen sobre el que gira a casi cualquier ciudad del centro comercial, le puedo decir que lo tiene a unos 15 minutos andando.



Es cierto por lo tanto que su situación no es nada mala, tanto por la distancia como por el entorno, sin embargo esta puede ser la impresión del primer día pero tal vez no de los restantes de su estancia en Granada. La zona donde se encuentra el hotel no tiene nada que ver, por lo menos no tiene atractivos turísticos, salvo el cercano Parque de las Ciencias de Granada, pero al marjen todo lo que quiera ver de esta ciudad le va a obligar a hacer un recorrido que le conducirá a través del Paseo del Violón, pasando por el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada, hasta la Acera del Darro que le introduce en el centro de Granada. Ciertamente son pocos minutos a pie pero ese descampado que está frente al Palacio de Congresos y la larga avenida del Violón no invitan a muchos recorridos, sobre todo en los días más calurosos.

Si usted no quiere gastar demasiado en taxis la mejor opción es utilizar el transporte urbano. Cerca del hotel tiene una parada, en la Carretera de Motril a pocos metros de la Avenida de América.

Centrándonos en el hotel lo que podemos decirle es que no le decepcionará. Es un hotel de cuatro estrellas con apariencia de hotel de cuatro estrellas y con servicios de hotel de cuatro estrellas. Ya sabe que en ocasiones el comentario pregunta de algunos turistas al llegar al hotele es: ¿pero este hotel es de cuatro estrellas?. Suele suceder mucho con esta categoría y no tanto con los hoteles de tres estrellas o los de cinco estrellas. Pues bien el hotel Andalucía Center, sin ser el mejor de la cadena hotelera, por ejemplo el hotel Córdoba Center es más lujoso y amplio, es bastante digno.

Las habitaciones son espaciosas, disponen de un cuarto de baño de proporciones más que aceptables y el mobiliario es moderno y está en buenas condiciones. Cerca se encuentra un colegio que puede ser algo ruidoso sobre todo en horario de mañana y en especial durante el recreo pero el acristalamiento permite que las habitaciones estén bien aisladas del exterior.

En la última planta dispone de un bar restaurante y piscina y jacuzzi, estos dos últimos no funcionaban cuando visitamos el hotel así que poco podemos decirle.

En esa terraza tendrá unas buenas vistas de Granada aunque a pesar de la amplitud del paisaje no son demasiado hermosas pues los principales monumentos quedan algo escondidos, sin embargo hay que reconocer que esa terraza puede ser un buen lugar para las noches de primavera o verano.

Los precios son muy variables y es posible que un martes encuentre una habitación por 50 euros y el día siguiente no la consiga por menos de 70 euros. Las reservas se pueden hacer directamente en el sitio web del hotel: hoteles center. Si lo desea puede consultar más ofertas de hoteles de Granada.

En resumen:

Sin duda le aconsejaríamos que se alojase en el hotel Andalucía Center tanto por la calidad de sus instalaciones, como por su buena relación calidad precio, como por su situación aceptablemente cercana al centro.

Ahora bien, si intentásemos llegar al límite en una visión negativa, aunque no habría razón para hacerlo, le podríamos encontrar como punto negativo su localización en un lugar nada atractivo para un turista y relativamente alejado para ir hasta el centro de Granada todos los días a pie. Sin embargo esto no debería de ser impedimento para no alojarse en este hotel pues si utiliza los autobuses urbanos en no más de 10 minutos llegará al centro de la ciudad.