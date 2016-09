Por su localización en la ciudad de Córdoba este hotel de la cadena AC probablemente sea uno de los más solicitados, en especial por todas las personas que llegan en tren o en autobús, pues ambas estaciones se encuentra a muy pocos metros del hotel.

Además también cabe destacar de su localización que el centro comercial cordobés no está a más de 15 minutos andando. La zona es relativamente tranquila, a pesar de tener a sus pies la avenida de la Libertad.

El hotel externamente es bastante pulcro, con un aire de limpieza de líneas y modernidad que demuestran que su construcción es reciente pues tiene poco más de 15 años.



Para los aficionados al footing el lugar es ideal pues frente al hotel se extiende un enorme paseo que recorre paralelo a la avenida todo lo que antes eran las vías del tren y que en la actualidad pasan por ese mismo sitio pero unos cuantos metros bajo tierra.

Llama la atención que el hotel tiene una fachada generosa en tamaño pero reduce su profundidad de tal manera que se deja notar en las habitaciones que inevitablemente no son demasiado grandes al igual que otras zonas de servicio como el bar o el centro de fitness.

Las habitaciones, al igual que todo el hotel, se caracterizan por su funcionalidad. No hay por lo tanto elementos decorativos que estén quitando un espacio necesario.

La mitad de esas habitaciones tienen sus ventanas en dirección de la avenida de la Libertad y el resto tienen vistas a la sierra cordobesa. El ruido externo es inapreciable y el interno tampoco es muy molesto, salvo que lleguen clientes más escandalosos de lo deseable.

En la sección de cosas gratuitas del hotel encontramos el minibar. Desde luego es todo una sorpresa que todas las bebidas se puedan consumir sin pagar por ellas. El surtido incluye coca-cola, cerveza sin alcohol (no hay bebidas alcohólicas), un agua con gas que sabe a rayos, y varias bebidas más. Cada día se reponen las bebidas consumidas.

También es gratis la prensa diaria que podrá encontrar junto al bar en la planta baja.

Los precios son excesivamente variables a lo largo del año. Esto quiere decir que lo mismo podrá alojarse por 60 euros que por más de 300 euros. Por lo tanto no se quede con la primera oferta que encuentre en Internet, revise varios centros de reservas en busca del mejor precio.

Podrá encontrar también más hoteles en Córdoba, por ejemplo si le interesa alojarse más cerca de la Mezquita entonces tendrá que seguir buscando.

En resumen: el hotel AC Córdoba es una elección aceptable dentro de su categoría de cuatro estrellas. Está bien situado y si no busca habitaciones enormes entonces no se lo piense demasiado.