El comienzo de este año 2009 ha estado marcado por la crisis económica que afecta a todos los sectores económicos y por lo tanto hoteles y hostales no se han quedado atrás en este empeoramiento de sus resultados.

Si el paro aumenta, si las empresas cierran, si cada vez más gente ve cómo sus trabajos se afectan por las menores ventas, sin más remedio en mitad de ese clima los recursos que se destinan al turismo por parte de las familias es menor ya que es considerado un gasto del cual se puede prescindir o por lo menos se puede reducir transformando los viajes de larga distancia en rutas cortas y rebajando el número de días que se está fuera de casa.



Como ya era predecible el turismo nacional descendería en este 2009 y así lo ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística. La forma en que este descenso del turismo ha afectado a las pernoctaciones se materializa en una reducción del 13,7% en cuanto a turistas residentes y un 17,2% en el caso de turistas no residentes.

Además ahora los turistas se quedan menos días alojados, así el descenso de esta variable ha sido del 1% en comparación de las mismas fechas del año pasado.

¿Por qué los turistas extranjeros están viniendo en menor número a España?

Probablemente porque en sus países la crisis económica también se está dejando sentir de manera notable y además porque en épocas en las que la situación económica de las familias no es mejor se incrementan las ofertas locales de turismo.

El dólar sin embargo favorece la llegada de turistas que manejen esta moneda pues en comparación de las mismas fechas del año anterior el dólar se ha revalorizado frente al euro.

Veamos algunos datos de interés referidos al turismo en el mes de Febrero de 2009:

– El total de personal empleado en hoteles y hostales ha descendido un 7,1%.

– El grado de ocupación por plazas ha descendido un 14,02%.

– Las zonas turísticas que han tenido una mayor ocupación durante el mes de Febrero han sido: Isla de Gran Canaria, Isla de Tenerife, Isla de la Gomera, Costa de Barcelona, Isla de Lanzarote, Isla de Fuerteventura, Costa Blanca e Isla de Mallorca.

– Los puntos turísticos con mayor grado de ocupación durante Febrero: Mogán, Puerto de la Cruz, Arona, Naut Aran, Sallent de Gállego, Adeje, San Bartolomé de Tirajana, Monachil, Benidorm y Gandía.

– Procedencia y porcentaje de los turistas extranjeros: Reino Unido (18,84%), Alemania (16,84%), Francia (9,82%), Italia (6,72%), Portugal (5,19%), Estados Unidos (3,93%), Países Bajos (3,78%).

– Bajada de precios hoteleros en comparación de las mismas fechas del pasado año: España en conjunto: 5,1%, Cataluña:10%, Madrid: 8,4%, Aragón: 8%, Comunidad Valenciana: 6,2%.

– En las Islas Baleares sin embargo se ha producido un incremento del precio de 0,8% y en Ceuta del 4,5%.

– Atendiendo a la categoría de los alojamientos la caída de los precios ha sido la siguiente:

Hoteles de cinco estrellas: 12,4%, hoteles de cuatro estrellas: 5,2%, hoteles de tres estrellas: 3%, hoteles de dos estrellas: 1,1%, hoteles de una estrella: 1%.

Hostales de dos y tres estrellas: 3,6%.

Los hostales de una estrella sin embargo incrementan su precio un 2,7%.